Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, jandarma personelini kabul etti
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Kargı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş'ı ziyaret etti.
Kargı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş'ı ziyaret etti.
Jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü vesilesiyle yapılan ziyarette Yılmaz, Soydaş'a jandarma teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Soydaş, jandarma teşkilatının kuruluşunun 184'üncü yıl dönümünü tebrik ederek, jandarma personeline görevlerinde başarı diledi. ??????
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel