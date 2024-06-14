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Kargı Kaymakamı Kurban Bayramı tatili için trafik denetimine katıldı

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Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ilçe girişinde yapılan trafik denetimine katıldı. İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında araçlar denetlendi ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ilçe girişinde yapılan trafik denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla "Hızını düşür yolun sonu bayram olsun" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında Kargı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, ilçenin giriş ve çıkışlarında denetleme noktası oluşturdu.

Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar arandı, trafiğe uygunluk açısından denetlendi. Sürücü ve yolcularda kimlik kontrolü de yapıldı.

Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy da İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ile uygulamaya katıldı.

Aksoy, şehir dışından bayram tatili için ilçeye gelen sürücülerle sohbet etti, dönüş yolunda da trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan ilçe genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalarda emniyet ve jandarma birimlerince 112 araç ve 302 kişi sorgulandı.

Denetimlerde hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Trafik güvenliğine uygun olmayan araçların sürücülerine toplam 54 bin 592 lira para cezası uygulanırken, 1 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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