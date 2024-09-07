Kargı ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Kargı ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Kömür'ün evinde ölü bulundu. Kömür'ün yakınları tarafından 112'ye yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, Kömür'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kargı ilçesinde 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Yeni Mahalle Sağlık Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Ayşe Kömür'den (60) haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce girilen evde yerde hareketsiz yatarken bulunan Kömür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kalp krizi sonucu yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Kömür'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.