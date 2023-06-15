Kargı İlçe Emniyet Amiri Özdoğan emekliye ayrıldı
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Kargı İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan emekliye ayrıldı.
Kargı İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan emekliye ayrıldı.
Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, emekliye ayrılan Emniyet Amiri Murat Özdoğan'ı makamında kabul etti.
Soydaş, 25 yıllık kamu görevinin ardından emekliye ayrılan Özdoğan'a hizmetleri için teşekkür ederek, plaket verdi.
Özdoğan'ın emekliye ayrılmasının ardından İlçe Emniyet Amirliği görevine Komiser Yardımcısı Çağatay Özyılmaz'ın vekalet edeceği bildirildi.
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Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel