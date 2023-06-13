Kargı'da Otobüs Denetimi Yapıldı

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol ederek alkol denetimi yapan ekipler, ayrıca yolculara emniyet kemerinin çıkartılmaması için bilgilendirmede bulundu.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe otogarında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ve asayiş ekipleri tarafından denetlendi.

Otobüs ve sürücülerin evraklarını kontrol ederek alkol denetimi yapan ekipler, ayrıca güvenli ve sağlıklı yolculuk için yol boyunca emniyet kemerinin çıkartılmaması için yolculara bilgilendirmede bulundu.

Çikolata ikramında bulunan polis ekipleri, yolculara hayırlı yolculuklar diledi.