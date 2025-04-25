Kargı'da Öğrenciler Kitap Kahramanlarıyla Yürüdü
Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek kitap okuma farkındalığı oluşturdu. Atatürk İlkokulu ve Kargı Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kütüphaneye yürüyerek kitap okudu.
Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek kitap okuma farkındalığı oluşturdu.
Kargı Halk Kütüphanesi ve Atatürk İlkokulu iş birliğiyle ilçede öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Atatürk İlkokulu öğrencileri, kitaplardan öğrendikleri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek Çarşı Caddesi'nden İlçe Halk Kütüphanesi'ne yürüdü.
Öğrenciler, kostümleriyle kütüphanede kitap okudu.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel