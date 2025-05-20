Kargı'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Bir Yaralı

Kargı'da Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Bir Yaralı
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Çorum'un Kargı ilçesinde, motosikletin kamyonla çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

O.A. idaresindeki 19 ADB 096 plakalı motosiklet, Kargı-Boyabat kara yolu TOKİ kavşağında S.G'nin kullandığı 35 Y 9492 plakalı süt ürünleri yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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