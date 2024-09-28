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Kargı'da Motosiklet Dere Yatağına Düştü: Baba ve Oğul Kurtarıldı

Kargı'da Motosiklet Dere Yatağına Düştü: Baba ve Oğul Kurtarıldı
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Çorum'un Kargı ilçesinde motosikletle dere yatağına düşen baba ve oğlu, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde motosikletle yaklaşık 60 metre derinlikteki dere yatağına düşen baba ve oğlu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Şaban U. (48) idaresindeki motosiklet, Kavakçay köyü Eski Kavakçay Deresi mevkisinde dere yatağına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Engebeli araziden dolayı ekiplerin ulaşım sağlayamaması üzerine AFAD'dan yardım istendi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, jandarma ve köylülerin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmayla sürücü Şaban U. ve beraberindeki babası Aydın U'yu (72) yukarı çıkardı.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba ve oğlunun kaburgalarında çatlaklar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

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