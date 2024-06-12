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Kargı'da Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

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Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazar yerinde vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlara dağıtılan broşürlerde sahte para tanıma yöntemleri ve alışveriş sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Kargı ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazar yerinde vatandaşlara, içeriğinde sahte parayı tanımalarını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Broşürlerde ayrıca, alışveriş sırasında paranın gerçek olup olmadığının kontrolü, kurbanlık alışverişi, telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişte dikkat edilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112'den yardım istemesi konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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