Kargı'da Huzur ve Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirildi

Kargı'da polis ve jandarma ekiplerince huzur ve güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, ilçe giriş ve çıkışında denetleme noktası oluşturdu.

Çok sayıda polis ve jandarma ekibinin katıldığı uygulamada durdurulan araçlar, trafiğe uygunluk açısından denetlendi.

Sürücü ve yolcularda ise kimlik kontrolü yapıldı.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.