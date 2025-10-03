Haberler

Kargı'da Hayvanları Koruma Günü'nde Ücretsiz Mama Dağıtımı

Çorum'un Kargı ilçesinde veteriner hekim Sinan Aslan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sahipsiz hayvanlar için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Aslan, hayvanların korunması ve sahiplenilmesi konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştı.

Çorum'un Kargı ilçesinde hizmet veren veteriner hekim Sinan Aslan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Kliniğinin önünde ücretsiz mama dağıtan Aslan, vatandaşlara sahipsiz hayvanları sahiplenme ve yaşam haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

Aslan, AA muhabirine, Hayvanları Koruma Günü'nün sadece bir farkındalık günü değil, onların her zaman korunmaya ihtiyaç duyduğunu hatırlatan önemli bir gün olduğunu belirterek, "Sokaklarda yaşayan can dostlarımızın en büyük ihtiyacı beslenme ve barınmadır. Bugün burada ücretsiz mama dağıtarak hem onların karnını doyurmak hem de halkımızı bu konuda bilinçlendirmek istedik. Unutmayalım ki hayvanlar bize emanet edilen canlardır, onlara sahip çıkmak insanlık görevimizdir." dedi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
