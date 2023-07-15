Kargı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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Çorum'un Kargı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kargı Şehitliği ziyaret edildi.
Çorum'un Kargı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kargı Şehitliği ziyaret edildi.
Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, ziyaret kabristanlıkta şehitlerin ruhu için dua etti.
Ziyaretin ardından şehitler için mevlit okundu.
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Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel