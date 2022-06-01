KARGALARIN SALDIRISINDA YARALANAN İSHAK KUŞU TEDAVİYE ALINDI - Haberler

TUNCELİ'de kargaların saldırısında yaralanan İshak kuşu, tedaviye alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli askerler, kargaların saldırdığı kuşu fark etti. Kuşu yerden alan ekipler, durumu DKMP Tunceli Şubesi görevlilerine bildirdi. Görevlilerce teslim alınan yaralı kuşun yapılan ilk incelemede bilimsel adı 'Otus Scops' olan İshak kuşu olduğu belirlendi.

Tedaviye alınan İshak kuşunun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel