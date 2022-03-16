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Kargaların kartopu keyfi

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
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Kargaların kartopu keyfi Erzurum'un Oltu ilçesindeki 25 Mart Parkı'nda kargaların kartopu keyfi kameralara yansıdı.

OLTU, ERZURUM (İHA) - Kargaların kartopu keyfi

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesindeki 25 Mart Parkı'nda kargaların kartopu keyfi kameralara yansıdı.

Uzun zamandır Oltu'ya yağmayan Kar, Mart ayı itibariyle etkili oluyor. Oltu 25 Mart Parkı'nda kargaların kar ile oynaması kameralara yansıdı.

"Kargalar bile özlemiş ki kar ile kartopu oynarcasına eğlendiler"

Oltulu vatandaş Beycan Onat, "Uzun zamandan beri Oltu'ya kar yağmadı. Mart ayında yağmaya başladı. Kargalar da özlemiş olacaklar ki onlar da kar keyfini çıkarmaya başladılar. Onlar da sevindiler, oynadılar, çok mutlu oldular. Ben de izledim, kargaların sevincini gördüm mutlu oldum" dedi.

Kargaların kartopu keyfi

Kargaların kartopu keyfi

Kargaların kartopu keyfi

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Erzurum, Mart, Oltu, kar, Güncel, Haberler

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