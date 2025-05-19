Karga Marketten Yumurtayı Çaldı

Karga Marketten Yumurtayı Çaldı
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Sultangazi'de bir karganın market önündeki raftan yumurta alıp kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

SULTANGAZİ'de karganın market önündeki raftan yumurta alıp kaçtığı anlar iş yeri sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki marketin önünde bulunan yumurta viyolünün üstüne konan karga, kısa süre sonra bir yumurtayı alarak uzaklaştı. Daha öncede aynı karganın yumurta aldığından şüphelenen market sahibi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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