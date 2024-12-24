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Karesi'deki Patlamayla İlgili Soruşturmaya Bilirkişi Heyeti Atandı

Karesi'deki Patlamayla İlgili Soruşturmaya Bilirkişi Heyeti Atandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası, patlamanın nedenini belirlemek için 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini açıkladı. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karesi'deki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üreten bir fabrikada meydana gelen ve 12 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Tunç, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini kaydeden Tunç, patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirleneceğini ifade etti.

Bakan Tunç, "Hepimizin yüreğini yakan patlamada vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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