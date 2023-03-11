Karesi'de atıklardan sahipsiz hayvanlara yuva yapılıyor

Karesi Belediyesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eşya, lastik ve kumaşları kullanarak kediler ile köpekler için barınaklara dönüştürüyor.

Karesi Belediyesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eşya, lastik ve kumaşları kullanarak kediler ile köpekler için barınaklara dönüştürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atık Getirme Merkezi'nde kurulan atölyede çöplere bırakılan evsel atıklar değerlendirilerek kedi ve köpeklere yuva yapılıyor.

Tamamlanan yuvalar, gelen talepler üzerine ilçenin belirli bölgelerine sahipsiz hayvanlar için konumlandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, evsel atıklarını değerlendirdiklerini belirterek, "Diyelim çöpe bir televizyon dolabı atılıyor. Biz bu televizyon dolabını elimizdeki malzemelerle dönüştürüp mükemmel bir kedi, köpek evi yapıyoruz. Bununla ilgili olumlu geri dönüşler aldık." ifadesini kullandı.