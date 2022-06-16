Karesi'de atıklar ekonomiye kazandırılacak

Balıkesir'de, Karesi Belediyesinin çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak için başlattığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşası hızla devam ediyor.

Farklı sınıflarda 13 çeşit atığın depolanacağı tesis ile atık malzemeler ekonomiye kazandırılacak.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptığı açıklamada, daha temiz bir ilçe için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Geri dönüşüm çalışmalarının da kendileri için en önemli konu başlıklarından olduğunu vurgulayan Orkan, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliği tüm dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hal alan ve bu hal sebebiyle geleceğimizi tehdit eden bir mesele. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma ise geri dönüşüm çalışmaları. Biz de bu noktada önemli bir çalışmanın altına imza atıyoruz. Tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ambalaj atıkları, elektronik atıklar, tekstil atıkları, lastik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 13 farklı sınıfta atıkların depolanması için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni hayata geçireceğiz."