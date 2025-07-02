Karekod Uygulamasıyla Gıda Güvenliği Artıyor

Karekod Uygulamasıyla Gıda Güvenliği Artıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla karekod uygulamasını başlattı. Erzurum'da esnaf bilgilendirme çalışmaları yapılırken, tüketiciler tarım cebimde uygulamasıyla gıda işletmelerinin denetim geçmişine ulaşabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapılan tüm işletmelerde bulunması gereken karekod uygulamasını anlatmak için Erzurum'da ekipler, esnafı bilgilendirme çalışmalarına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla gıda satışı yapılan işletmelerde karekod uygulaması hayata geçirildi.

Uygulama sayesinde, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde tüketiciler, gıda işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabilecek.

Uygulama kapsamında, tüketiciler, mobil cihazlarına yükledikleri "Tarım Cebimde" uygulaması aracılığıyla işletmelere yerleştirilen karekodları okutarak, işletmenin kayıt/onay numarası, unvanı, adresi ve en son denetim tarihi gibi bilgilere erişebilecek.

Yeni uygulama kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, ekipleriyle gıda satışı yapan işletmeleri ziyaret etti, bilgilendirme çalışması yaptı.

Hazırlanan karekodlu afişler bilgilendirilen işletmelere verildi

Kenger, AA muhabirine, işletmeleri bilgilendirmek için sahaya indiklerini söyledi.

Yeni uygulamada kullanılacak etiketlerin bulunduğu afişleri hazırladıklarını anlatan Kenger, "Daha önce SMS ve sosyal medyadan da bilgilendirme yapmıştık. Bunun yanında görmeyen işletmelerimizin herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları için kendimiz bir miktarını hazırlayıp, farkındalık oluşturmak açısından işletmelerimize teslim ediyoruz. Hem bilgilendirme yapıyoruz, hem de içeriğini ve nereye asmaları gerektiğini anlatıyoruz. Böylelikle uygulamayı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yeni sistemle vatandaşın güveninin de artacağını belirten Kenger, 28 Temmuz'a kadar gıda satışı yapan tüm işletmelerin karekod etiketlerini görünür yerlere asmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Uygulamanın işleyişi hakkında da bilgi veren Kenger, "Tarım Cebimde uygulamasında gıda güvenliği sekmesinde QR kod okutuyoruz. QR kod okutulduğunda, o işletmenin işletme numarası ve son denetim tarihini tüketicilerimiz görebiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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