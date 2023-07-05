Kardeşleriyle tartışıp evi ateşe verdi

Hızını alamayan genç, motosikletini de yaktı

Cayır cayır yanan ev kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kardeşleriyle kavga eden genç, önce kirada oturdukları evi, sonrada motosikleti yaktıktan sonra kaçtı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken şüpheli bir kaç sokak ilerde polis ekiplerince yakalandı.

Yangın, saat 12.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi,Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 3 katlı evin son katında çıktı. Ertuğrul G.(29), evde kirada yaşadıkları annesi ve kardeşleriyle öğle saatlerinde tartıştı. Ertuğrul G., bir süre sonra elinde benzin bidonuyla eve geri geldi. Tartışmaya devam eden Ertuğrul G., odalara benzin döktükten sonra ateşe verip motosikletiyle kaçtı. Sinirini alamayan şüpheli bir kaç sokak ilerledikten sonra motosikleti de ateş verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ara sokaklarda Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Evin çatı olması nedeniyle alevler kısa sürede her yeri sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangına hem bina içinden hem de merdivenli araçla havadan müdahalede bulundu. Alt kata dolan yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri evdeki muhabbet kuşlarını da kurtardı. Yangın haberini alıp eve gelen alt kattaki kadın muhabbet kuşlarına kavuşunca büyük mutluluk yaşadı. Yangında ev kullanılamaz ile gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde yangının başlangıcı ve alevlere teslim olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören Muhammet Yaşar," Kardeşler sabah kavga etti. Sonra polisler geldi, götürdü. Bir tanesi geri geldi, elinde benzin bidonuyla ve evi yaktı. Giderken kendi motosikletini de yaktı" dedi.