KARDEŞLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ARACA MERMİ İSABET ETTİ

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ebubekir A. (35) ve ağabeyi Ali A. (40) arasında çıkan silahlı kavgada, mermilerin isabet ettiği 2 hafif ticari araçta hasar oluştu.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ebubekir A. (35) ve ağabeyi Ali A. (40) arasında çıkan silahlı kavgada, mermilerin isabet ettiği 2 hafif ticari araçta hasar oluştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ebubekir A. ve ağabeyi Ali A. arasında babaları M.A.'nın evinin önünde kavga çıktı. 2 kardeş, yanlarında bulunan tabancalar ile birbirlerine ateş açtı. Bu sırada evde bulunan baba M.A. dışarı çıkarak kavgayı sonlandırdı. Ağabey-kardeş, olayın ardından otomobillerine binip kaçtı. Tabancalardan çıkan mermiler, sokakta park halinde bulunan 2 hafif ticari araca isabet etti. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)