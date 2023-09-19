Kardeşlerin Sakarya'da öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 sanığın beraati

Kocaeli'de, 21 yıl önce ağabeylerini Sakarya'da öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 2 kardeşin beraatine hükmedildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.Ç. ve R.Ç. katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık E.Ç'nin avukatı, müvekkili hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatini talep etti.

Sanık R.Ç'nin avukatı da mütalaaya karşı savunmalarını yazılı olarak sunduklarını ifade ederek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında yeterli ve somut delil bulunmadığından sanıkların beraatine hükmetti.

Olay

Alikahya Karadenizliler Mahallesi'nde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında 21 Nisan 2020'de çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuş, cenazenin E.Ç'ye (49) ait olduğu belirlenmişti.

Olaya ilişkin tutuklanan maktulün kardeşleri R.Ç. ile E.Ç'nin, Sakarya'daki evlerinde 2002'de çıkan tartışmada ağabeylerini bıçaklayarak öldürdükleri, battaniyeye sararak Kocaeli'nin İzmit ilçesinde daha önce ikamet ettikleri evlerine bıraktıkları iddia edilmişti.

Metruk hale gelen evde Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmasında fark edilmeyen cesedin çöpe atıldığı ve temizlik görevlilerince çöp döküm sahasına götürüldüğü öğrenilmişti.

Haklarında açılan davada yargılanan iki sanık, 23 Kasım 2021'deki duruşmada adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 2 Haziran 2022'de ise ev hapsi kararları imza yükümlülüğüne dönüştürülmüştü.