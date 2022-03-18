Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kardeşlerin bıçaklı kavgasında kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeş de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu ileri sürülen kardeşlerin bıçaklı kavgasında kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeş de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay dün öğle saatlerinde, Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan Yılmaz Büdüş (50) ile kardeşi İsmail Büdüş (47) karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce birbirlerine bıçak çektiler. Meydana gelen bıçaklı kavgada iki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Yılmaz Büdüş'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi İsmail Büdüş, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yılmaz Büdüş'ün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, İsmail Büdüş'ün hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Abdulkadir Barış/ İHA)

Kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title