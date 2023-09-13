Kardeşlerin Gizli Uyuşturucu Ticareti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu sattığı tespit edilerek yakalanan iki kardeş, tutuklandı. Şüphelilerin sattıkları uyuşturucu maddeleri otomobilin teyp kısmına gizlediği tespit edildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.O. ile M.O. isimli iki kardeşin uyuşturucu sattığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, H.O. ve M.O.?nun içinde bulunduğu aracı yapılan takip sonucu Domaniç ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda teyp kısmına gizlenmiş 19 gram bonzai, 6 gram metamfetamin ve 1,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu maddi ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürüyor.