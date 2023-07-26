Kardeşler Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Kayseri'de Cırgalan Mahallesi'nde Y.P. ile ağabeyi A.P. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.P, kaçmaya çalışırken Y.P'yi tabancayla vurdu. Yaralanan Y.P, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey ise polis tarafından gözaltına alındı.