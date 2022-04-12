Kardeşinin tüfekle oynarken vurduğu 8 yaşındaki Osman öldü

KOCAALİ, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde av tüfeği ile oynanan C.D. (5), ağabeyi Osman Demir Demirtaş'ı (8) kazara karnından vurdu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Osman Demir, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. C.D., dededen kalma av tüfeğiyle oynadığı sırada ağabeyi Osman Demir Demirtaş'ı kazara karnından vurdu. Ağır yaralanan Osman Demir, Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile üyeleri ise hastane önünde sinir krizi geçirdi. Osman Demir Demirtaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Bezirgan Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.