Şanlıurfa'da bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kişi, kavga ettiği 13 yaşındaki kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
