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Kardeşini vurarak kayıplara karışmıştı, polis ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kardeşini vurarak kayıplara karışmıştı, polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olan kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BOLU (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olan kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şüpheli M.Z.U., Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Anadolu Otoyolu, Polis, Bolu, Güncel, Haberler

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