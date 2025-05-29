Kardeşini Vuran Ahmet Kol'un İfadesi: 'Beni Vurur Diye Ateş Ettim'

Kardeşini Vuran Ahmet Kol'un İfadesi: 'Beni Vurur Diye Ateş Ettim'
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kardeşi Barış Kol'u vuran Ahmet Kol, mahkemede verdiği ifadede olayın detaylarını anlattı. Darbe anında vurma amacı olmadığını belirten Ahmet Kol, kardeşinin kendisini vurma tehditiyle ateş ettiğini savundu. Ahmet Kol tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN AĞABEY: BENİ VURUR DİYE ATEŞ ETTİM

Samsun'un İlkadım ilçesinde tıraş olduğu sırada kardeşi Barış Kol'u tabancayla ensesinden vurarak öldüren Ahmet Kol savcıya verdiği ifadede, "Olay günü O.C. ile hastaneye gidecektik. Babam kanser olmasından dolayı hastanede yatıyordu. Hastaneden önce benim olan otoparktan parayı almak istedim. Kardeşim Barış'a ait arabayı gördüm. Adamları bana Barış'ın berberde olduğunu söyledi. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra tüm aileye hakaret içerikli mesaj atıyordu. Uzun süre karşılık vermedim. İçeri girdim, Barış oturmuştu, arkası dönüktü. Yanına gittim, 'Ne oldu beni mi vuracaksın' dedim 'Evet vuracağım' dedi. Kalk konuşalım dedim. Örtünün altından silahı çıkardığını gördüm, horozu geri çekti. Döneceğini anlayınca panikle ateş ettim. Barış'ın adamları orada olduğu için kaçtım. Oradan A.S.'ye ait hurdacıya gittim ara sokaklardan. Amacım öldürmek değildi, öyle bir amacım olsaydı girer girmez ateş ederdim. Silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı belimden silahı çıkarmazdım. Beni vurabileceği endişesiyle ateş ettim. Keşke berbere girmemiş olsaydım. Amacım aramızdaki sorunu tatlıya bağlamaktı" dedi.

Ahmet Kol tutuklama talebiyle, M.S. ile A.S. ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Kol, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, M.S. ile A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre ÖNCEL/ SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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