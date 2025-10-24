Kardeşini Tabancayla Öldüren Batuhan Yavuz'a Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

ERZURUM'da tartıştığı kardeşi Doğuhan Yavuz'u (28) tabancayla vurarak öldüren Batuhan Yavuz (30), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, sanığa ayrıca ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan 2 yıl hapis ve adli para cezası verdi.

Olay, 21 Ocak saat 15.30 sıralarında Aziziye ilçesinin Saltuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan ve Doğuhan Yavuz kardeşler arasında evlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Batuhan Yavuz, tabancayla kardeşi Doğuhan'a ateş etti. Doğuhan Yavuz, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Batuhan Yavuz ise evden çıkarak, cip ile uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğuhan Yavuz ambulansla kaldırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Olaydan sonra kaçan Batuhan Yavuz'un kullandığı 07 BMC 033 plakalı cipin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde Kuzey Çevre Yolu'nda olduğu tespit edildi. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden Yavuz, bir süre sonra aracını durdurdu. Ekiplerin, araçtan inmesi için megafonla anons ettiği Batuhan Yavuz, tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Yavuz, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası 10 Şubat'ta hastaneden taburcu olan Batuhan Yavuz çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Batuhan Yavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, öldürülen Doğuhan Yavuz'un eşi Berna Can Yavuz ve avukatlar katıldı. Kardeşinden alacağı olduğunu, evde tartıştıkları sırada kendisine hakaret ve küfürler ederek iteklediğini söyleyen Batuhan Yavuz, tartışma büyüyüp Doğuhan üzerine yürümeye başlayınca silahı çekerek kendisini vurduğunu söyledi.

'SANIĞIN SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEYE İNANMIYORUM'

Eşi Doğuhan'ı silahla vurarak öldüren kayınbiraderi Batuhan Yavuz'un yalan söylediğini ileri süren Berna Can Yavuz, "Onun söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Kayınvalidemle eve girdiğimizde herhangi bir boğuşma belirtisi yoktu. Her şey çok düzenliydi. Sadece Doğuhan yerde yatıyordu. Ayrıca sanığın iddia ettiği gibi eşimin ona değil, onun eşime yüklü miktarda borcu vardı" dedi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANSIN

Sanık Batuhan Yavuz'un avukatı müvekkilinin eyleminden dolayı pişman olduğunu, etkin pişmanlıktan yararlandırılarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Olayla ilgili tüm delillerin değerlendirildiğini belirten Cumhuriyet savcısı, eylemin Batuhan Yavuz tarafından yapıldığının sabit olduğunu, Yavuz'un alınan ifadesinde de eylemi gerçekleştirdiğini ikrar ettiğini, ilk atıştan sonra Doğuhan'ın yanına gelerek yakın mesafeden 2 el daha ateş ettiği ve bu şekilde kardeşini kasten öldürmeye tam olarak irade gösterdiğini bildirdi. Cumhuriyet savcısı, sanığın eylemine uyan 'Nitelikli öldürme' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmamasını istedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Batuhan Yavuz'u ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanık hakkında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, ayrıca ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan 2 yıl hapis ve adli para cezası verdi.