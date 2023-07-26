Kardeşini Tabanca İle Yaralayan Şahıs Gözaltına Alındı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde A.P., tartıştığı kardeşi Y.P.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Cırgalan Mahallesi 366'ncı Sokak'ta meydana geldi. Y.P. ile ağabeyi A.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.P., belinden çıkardığı tabancayla kaçmaya çalışan kardeşi Y.P.'yi kolundan yaraladı. Yaralı Y.P., bir evin bahçesine sığındı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.P., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan A.P. ise polis merkezine götürüldü.