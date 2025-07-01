Kardeşini Silahla Öldüren Şahıs Tutuklandı
Diyarbakır'da tartıştığı kardeşi M.A'yı silahla öldürdüğü iddia edilen V.A, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Diyarbakır'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.
Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde 29 Haziran'da V.A'nın, kardeşi M.A'yı silahla öldürmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel