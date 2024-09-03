Kardeşini Pompalı Tüfekle Öldüren Cinayet Zanlısı Daha Önce de Hüküm Giymiş

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çıkan kavgada kardeşi Ayhan Öztaş'ı (40) pompalı tüfekle vurup öldüren Doğan Öztaş'ın (45) daha önce de cinayetten hüküm giydiği, 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2022 yılında tahliye edildiği bildirildi. Öztaş'ın ifadesinde, "Aramızda 10 yıllık husumet vardı. Köye geldiğini duydum. Babamlarla akşam yemeği için ilçede etli ekmek yaptırmış. Bana da getirdi. 'Neden getirdin bunları? Senin getirdiğin şeyi yemem' dedim, gitti. Sonra pompalı tüfekle eve gittim, ateş ettim" dediği belirtildi.

Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü köyünde dün saat 20.00 sıralarında Doğan Öztaş ile kardeşi Ayhan Öztaş arasında geçmişteki bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Doğan Öztaş, pompalı tüfekle Ayhan Öztaş'a ateş açtı. Öztaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Çocuklarının kavgasına engel olmak isteyen Bayram Öztaş da hafif yaralandı.

Evli ve 3 çocuk babası Ayhan Öztaş'ın cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan Doğan Öztaş ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öztaş'ın ilk ifadesinde, "Aramızda 10 yıllık husumet vardı. Köye geldiğini duydum. Babamlarla akşam yemeği için ilçede etli ekmek yaptırmış. Bana da getirdi. 'Neden getirdin bunları? Senin getirdiğin şeyi yemem' dedim, gitti. Sonra pompalı tüfekle eve gittim, ateş ettim" dediği öğrenildi.

Ayhan Öztaş'ın yurt dışında TIR şoförlüğü yaptığı ve izinli olarak köye geldiği, birkaç gündür de çocukları ve eşiyle babaevinde kaldığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi Doğan Öztaş'ın işlemlerinin sürdüğü, Ayhan Öztaş'ın cenazesinin ise otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Diğer yandan, daha önce köyde yaşayan husumetlisini tırpanla öldürdüğü suçlamasıyla 12 yıl cezaevinde kalan Doğan Öztaş'ın, 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği ve köyde yalnız yaşadığı öğrenildi.