KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 24 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabanca ile öldürmesi nedeniyle yargılanan Güven Kayacan(48) hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay 5 Kasım 2021 günü gece saatlerinde, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Çıkan kavgada Güven Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybederken, Güven Kayacan tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Güven Kayacan ile Gökhan Kayacan'ın ailesi katıldı. Gökhan Kayacan'ın çocuğu Y.K. tanık olarak verdiği ifadede, 'Babam da, amcam da asabi kişilerdir. Sadece babamın asabi olduğu söylenmesine rağmen bu doğru değildir. Amcam silahı çıkartarak konuşmayı tercih etmemiştir. Bu husus göz önüne alınarak kendisinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın 'Haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine 18 Mayıs'a ertelendi.

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HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)