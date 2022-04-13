Kardeş cinayeti sanığa 24 yıla kadar hapis istemi

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güven Kayacan (48) hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 5 Kasım 2021'de, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Kayacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Burada çıkan kavgada Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Güven Kayacan da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.