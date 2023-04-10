KARDEŞİNİ ÖLDÜREN OĞLUNU AFFETMEDİ 100 YIL HAPİS CEZASI ALSA DA İÇİMDEKİ ATEŞİ SÖNDÜREMEZ

BAĞCILAR'da, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle babasının en küçük kardeşi amcası Cihan Beyhan'ı (32), 7 kurşunla öldüren yargılanan Yusuf Beyhan'ın (27) babası Yaşar Beyhan tanık olarak dinlendi. Yaşar Beyhan, 'Evladım da olsa taraf tutamam, hakkaniyetten ayrılmam. Oğlum 100 yıl hapis cezası alsa da içimdeki ateşi söndüremez. Annesinin ölümünün sebebi de kendisidir. Bayram günü amcasının kapısına silahla gitmiş" dedi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yusuf Beyhan bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Öldürülen Cihan Beyhan'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

'EVLADIM DA OLSA TARAF TUTAMAM"

Duruşmada, amcasını öldürdüğü iddia edilen Yusuf Beyhan'ın babası Yaşar Beyhan tanık olarak dinlendi. Baba Beyhan '2012'den beri oğlumdan çekmediğimiz kalmadı. Kendisi madde bağımlısıydı. Bütün imkanlarımızı onu, çevresinden uzaklaştırmak için seferber ettik. Yurtdışına amcasının yanına gönderdik. Orada da amcasına musallat olmuş. İşe gitmemeye başlamış. Buradaki huylarını devam ettirmeye başlamış. Ben de belki onu durdururum diye gittim. Bana hakaret ediyordu, sürekli para istiyordu. Amcasından talep ettiği para haksız bir kazançtır. Evladımda olsa taraf tutamam hakkaniyetten ayrılmam. Ben onu durduramadım. Biletini kestim, harçlık verdim ve Türkiye'ye gönderdim" dedi.

'BAYRAM GÜNÜ AMCASININ KAPISINA SİLAHLA GİTMİŞ"

Olay yaşandığında Fransa'da olduğunu söyleyen Yaşar Beyhan, 'Oğlum 100 yıl hapis cezası alsa da içimdeki ateşi söndüremez. Verdiği tahribatı düzeltemez. Annesinin ölümünün sebebi de kendisidir. Adaletin vicdanına bırakıyorum. Sanığın beyanları külliyen yalandır ve iftiradır. Çalışmayan bir insanın alacağı olabilir mi' Bu yaşına kadar babasına bir su vermemiş adamın nasıl borcu olur ? Bayram günü amcasının kapısına silahla gitmiş. Annesi bu olay esnasında ağır yaralandı. Hiç kimse evime girip cinayet işlememiştir. Yalnız bırakıldığı için öldü. Cinayet değildir. Ben 50 yaşındayım 50 yıldır evimde silah bulundurmadım. Oğlum Fransa'dan az parayla döndü. O silahı ona kim verdi?" dedi. Tanık beyanına karşı söz hakkı alan sanık Yusuf Beyhan ise, 'O babadır, ben ona bir şey demiyorum. Kardeşi nasıl canımıza kastetmiş onu anlatsın" şeklinde konuştu.

'BİZ YETİŞMESEYDİK AİLESİNİ KATLEDECEKTİ"

Öldürülen Cihan Beyhan'ın ağabeyi Ferhat Beyhan ise ifadesinde, 'Bir babanın acısının az çok farkına varmışsınızdır. Yıllardır emek verdiğimiz bu cani hepimizi öldürdü. Cinayeti işledi" ifadelerini kullandı.

Şüpheli Yusuf Beyhan'ın ağabeyi Enver Beyhan ise, 'Bizim bu adamın elinden çektiğimizi kimseden çekmedik. Annesini defalarca kez öldürmeye çalışmıştı şimdi gelip burada annesini savunuyor. Daha önce kendisi eline iki bıçak almış evde bir odaya sığınan ailesini öldürmeye çalışmıştı. Biz yetişmeseydik orada ailesini katledecekti" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma hazırlaması için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığına yer verildi. Şüpheli Yusuf Beyhan'ın amcası Cihan'a ateş ettiği ve hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 7 adet mermi giriş yarasının tespit edildiği de belirtildi. Savcı, sanık Yusuf Beyhan'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.