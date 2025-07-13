Kardeşini Öldüren Ağabeye Ağırlaşmış Müebbet İstemi

Erzurum'da, kardeşini silahla öldürüp kaçtıktan sonra ekiplerce yakalanmak üzereyken intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan ağabey hakkında "kasten öldürmek" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'ndeki evde kardeşi Doğuhan Yavuz'u (28) silahla öldüren Batuhan Yavuz (30) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan iddianamede, Doğuhan Yavuz'un evde vurulduktan sonra hayatını kaybettiği, ağabeyi Batuhan Yavuz'un ise olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla otogar civarına gittiği sırada polis ekiplerince takip edildiği anda kaçtığı, ekiplerin aracın önünü kesmesiyle kapıları kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralandığı ve 20 günlük tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

İddianamede, HTS kayıtları ve kamera görüntülerinden, maktul ile sanığın öğlen saatlerinde siteye geri geldikleri ve eve geçtikleri, yaklaşık 35-40 dakika evin içerisinde oldukları, maktulün vurulmasının 13.00 sıralarında olduğu, sanığın ise 30 dakika civarında evde kaldıktan sonra çıktığının değerlendirildiği yer aldı.

Otopsi raporuna göre maktule 3 mermi isabet ettiği aktarılan iddianamede, atışların tek başına öldürücü nitelikte olduğu bildirildi.

Sanık Batuhan Yavuz ifadesinde, kardeşi ile aralarında alacak verecek konusu olduğunu, olay anında ise herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını, kardeşine neden ateş ettiğini hatırlamadığını, arkası dönük haldeyken sırtına bir el ateş ettiğini, yere düşmesinin ardından sırtına ve başına ateş ettiğini anlattı.

Sanık, kardeşinin can çekişmemesi için son iki atışı yaptığını, silahın 3-4 yıldır kendisinde olduğunu, olaydan sonra aracıyla havaalanı istikametine doğru gittiğini, polislerin peşinde olduğunu görünce aracını durdurup başına ateş ettiğini, kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu, böyle olacağını bilseydi kardeşini sadece sakatlayacağını beyan etti.

İddianamenin değerlendirme kısmında, eylemin Batuhan Yavuz tarafından yapıldığının sabit olduğu, ifadesinde suçunu itiraf eden sanığın, ilk atıştan sonra maktulün yanına gelerek yakın mesafeden iki el daha ateş ederek kasten öldürmeye tam olarak irade gösterdiği, eylemin tasarlanarak yapıldığına dair somut bir tespitin olmaması nedeniyle nitelikli halin uygulanamayacağının değerlendirildiği, sanığın eylemi gerçekleştirdikten sonra bir süre evde kalmasının soğukkanlı bir şekilde eylemi işlediğini gösterdiği anlaşıldığı yer aldı.

İddianamede, tutuklu sanık Batuhan Yavuz'un kardeşine karşı eyleminden dolayı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "6136 Sayılı Kanunun 13/1 maddesine muhalefet" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.