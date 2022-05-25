Kardeşini öldürdü, küfür 'tahrik' sayılınca 18 yıl hapisle cezalandırıldı - Haberler

BOLU'da, traktörü evinin önüne çektiği için tartıştığı kardeşi İlhami Gören'i (44) bıçaklayarak öldüren Hüseyin Gören (47), müebbet hapse çarptırıldı; kendisine edilen küfür nedeniyle haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanınca cezası 18 yıl 4 aya düşürüldü.

Olay, 5 Mart 2021'de, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Hüseyin Gören, köy konağı önünde kardeşi İlhami Gören ile tartıştı. Traktörü evinin önüne park ettiği gerekçesiyle kardeşine tepki gösteren Hüseyin Gören, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 2 bıçak darbesiyle kardeşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan İlhami Gören, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Gören, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.