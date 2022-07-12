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Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

Malatya'da girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isteyen genç boğularak hayatını kaybetti.

Malatya'da girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isteyen genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sularında Battalgazi ilçesi Atabey İskelesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ahmt El İsa (20) serinlemek için kardeşi ve arkadaşları ile bölgede bulunan baraj gölüne girdi. Bir süre sonra kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ahmet El İsa kardeşini kurtarırken, kendisi gözden kayıp oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gencin cansız bedenine kıyaya 60 metre mesafede 12 metre derinlikte ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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