Kardeşine Tabancayla Ateş Etti: Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

RİZE'nin Pazar ilçesinde Yaşar K., hastane bahçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Doğan K.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Kaçkar Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Yaşar K. ile kardeşi Doğan K. arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yaşar K., yanındaki tabancasını çekip, kardeşine ateş etti. Doğan K. ayağından yaralanırken, ilk müdahaleyi hastanenin sağlık personeli yaptı. Sedyeyle hastaneye taşınıp, tedaviye alınan Doğan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Yaşar K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.