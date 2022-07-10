Kardeşi tüfekle vurdu, hastanede kurtarılamadı (2) - Haberler

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Kardeşi tüfekle vurdu, hastanede kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Selda Hatun Tan - Güncel
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Kardeşi tüfekle vurdu, hastanede kurtarılamadı (2)

BORÇ MESELESİNDEN KAVGA ETMİŞLERİzmit'te Yaşar Ataman'ın, ağabeyi Tuncay Ataman'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmesinin nedeninin, borç kavgası olduğu öğrenildi.

BORÇ MESELESİNDEN KAVGA ETMİŞLER

İzmit'te Yaşar Ataman'ın, ağabeyi Tuncay Ataman'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmesinin nedeninin, borç kavgası olduğu öğrenildi. Aynı binada oturan kardeşler arasında daha önce de aynı nedenle tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yaşar Ataman'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Güncel

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