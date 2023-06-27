Kardeş Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Ali D. ile kardeşi Celal D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Celal D. ağabeyine tüfekle ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Ali D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Celal D. gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Musahacılı Mahallesi'nde Ali D. (53) ile kardeşi Celal D. (37) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal D. ağabeyine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Ali D. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Celal D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.