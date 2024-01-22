Kardeş Eli Derneği Ramazan Ayı Yardım Çalışmalarına Başladı

Kardeş Eli Derneği, ramazan ayı çalışmaları kapsamında 17 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ve yardımseverler arasında köprü olan dernek, ramazan ayı için harekete geçti.

Kardeş Eli Derneği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler öncelikli olmak üzere Türkiye ile birlikte 17 ülkede yardım çalışması yapacak.

İhtiyaç sahiplerine nakdi ve ayni yardımlar ile bayramlık kıyafet dağıtacak dernek toplu iftar sofraları kuracak.