KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, şiir ve kompozisyonlar okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk çelik fabrikasının 1937'de Karabük'te kurulduğunu anımsattı.

"Dünya üzerinde Türk çeliğinin ismi okunuyorsa bunun çekirdeği burada toprakla buluşmuştur." diyen Utkanlar, "Bugün Türk demir çeliği dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sırada. Bu çok büyük önemli nokta. Bir ülkenin gelişmesinin ve ilerlemesinin en önemli unsurlarından birisinin çelik üretimi olduğu asla göz ardı edilmemeli. Savaş gerginliğinin yaşandığı şu günlerde çeliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortada." ifadelerini kullandı.

Utkanlar, KARDEMİR'in ürettiği birçok ürünü Türkiye'deki diğer çelik fabrikalarının üretemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de istenilse KARDEMİR benzeri yerler kurulabilir ama sadece ekipmanı kurmak yetmiyor, orayı işletmek için önemli olan bilgi birikimidir, tecrübedir ve şirket hafızasıdır. Bunların tümü 85 yıldan beri burada birike birike gelmesinin yanı sıra burada kalmadı, tüm Türkiye'ye taştı. Bugün hangi çelik fabrikasının temeline baksanız, altından Karabük'ü bulursunuz. Burası atalardan yadigar."

Tören, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.