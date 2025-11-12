Haberler

KARDEMİR'den fidan dikimi seferberliğine destek

KARDEMİR'den fidan dikimi seferberliğine destek
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Merkeze bağlı Saitler köyü Aladağ mevkisinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Merkeze bağlı Saitler köyü Aladağ mevkisinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Kasım 2019'da ilan edilen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, bu yıl "Yeşil Vatan Seferberliği" sloganıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliklerine KARDEMİR A.Ş. olarak destek verildiği belirtildi.

Şirketin çevreye duyarlı üretim anlayışı, karbon ayak izini azaltma hedefi ve gelecek nesillere yeşil vatan bırakma vizyonu doğrultusunda, doğayı yeniden yeşertmek ve geleceğe nefes olmak adına bir adım daha atıldığı vurgulanan açıklamada, "Yeşil Vatan Seferberliği' sloganıyla ülke genelinde binlerce fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte, KARDEMİR A.Ş. olarak biz de Aladağ bölgesinde gerçekleştirdiğimiz dikimlerle bu anlamlı çalışmaya katkı sunduk." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, doğaya, çevreye ve sürdürülebilir yaşama karşı sorumluluk bilinciyle, her fidanın geleceğe bırakılan bir umut olduğuna inanıldığı vurgulanarak, "KARDEMİR ailesi olarak, yeşil bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünya için çevre dostu çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun." denildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
