Son dakika haber! KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ ÇOCUK, PALETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

AĞRI'nın Tutak ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Uzunöz köyünde şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti bulunan Mustafa Demir (12) ile sondası değiştirilmesi gereken Zeki Tataş (90) için sağlık ekipleri seferber oldu. Paletli ambulansla köye ulaşan ekipler Tataş'ın sondasını değiştirip, hasta Demir'i alarak Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Mustafa Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Uzunöz köyünde rahatsızlanan Mustafa Demir ile sondası değiştirilmesi gereken Zeki Tataş'ın yakınları, hastaları kendi imkanları ile hastaneye götüremeyince 112'yi arayarak yardım istedi. Paletli ambulansla il merkezine 60 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk olarak karın ağrısı ve mide bulantısı olan Mustafa Demir'e müdahale etti, ardından Tataş'ın sondasını değiştirdi. Ekipler hasta olan Demir'i alarak paletli ambulansla yolun açık olduğu bölgeye kadar götürdü. Burada kendilerini bekleyen ambulansa nakledilen Demir, Tutak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mustafa Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun babası Fehim Demir "Dört çocuğum var. Oğlumun karnı ağrıyor ve midesi bulanıyordu. Köy yolu kapalı diye hastaneye getiremedik. 112'yi arayarak ambulans istedik. Allah devletimize zeval, ziyan vermesin karlı yolları aşıp köyümüze geldiler. Bizlere tez zamanda ulaştılar. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öte yandan Zeki Tataş'ın oğlu Alihan Tataş da, "Babam felçli. Sonda takılmıştı. Sondanın değiştirilmesi gerekiyordu. Kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu köy yolu yapalıydı. Sağ olsun sağlık ekibi 5 saatlik bir çalışma ile karlı dağları aşıp bize ulaştılar" dedi.