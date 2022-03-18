Kardan yolu kapalı köydeki KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı

TUTAK, AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Tutak ilçesinde, kardan yolu kapalı Bolaşlı köyünde fenalaşan, epilepsi ve KOAH hastası Mehmet Çarboğa (65), paletli ambulansla evinden 4 saatte alınıp, hastaneye götürüldü.

Tutak ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Bolaşlı köyünde yaşayan, epilepsi ve KOAH hastası Mehmet Çarboğa, rahatsızlandı. Oksijen tüpü de biten Çarboğa için kızı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla hareke geçen ekipler, köye ulaşmak için paletli ambulans ve kara ambulansıyla yola çıktı. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla karlı araziyi geçen ekipler, 4 saatlik çalışma sonunda Çarboğa'yı evinden alarak, yolda bekletilen ambulansa taşıdı. Sağlık ekipleri, Çarboğa'yı Tutak Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.