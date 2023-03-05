Kardan yolları kapanıp, telefon şarjı biten çifte dronla pil desteği

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Çukur köyü yolu ulaşıma kapandı, elektrik kesintisi yaşandı. Köyde evlerinde elektrik kesintisi yaşayan Hasan-Lütfiye Kılıç çiftine ulaşamayan yakınları, durumu AFAD, İl Özel İdare ve jandarma ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ekipler bölgeye gelerek iş makinesiyle yolu açmak için çalışma başlattı. Bölgede çığ riski karşı ekipler çalışmalarını durdurdu. Bu sırada teknoloji uzmanı Barış Altun, köyde tek başlarına yaşayan akrabaları yaşlı çiftin evi önünde dron ile uçuş gerçekleştirdi. Altun daha sonra drona iple bağladığı üzerinde "Telefonlarınızı şarj edebilmeniz için taşınabilir pil göndereceğiz" yazılı notu Hasan Kılıç'a ulaştırdı. Notu okuyan Kılıç'a bir süre sonra drondan iple sarkıtılan poşet içerisinde taşınabilir pil gönderildi. Telefonları şarj eden çift, ekipler ve yakınlarıyla iletişim kurarak, durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yaşlı çifte iletişim kurma anları da dron kamerasınca kaydedildi.İletişim sağlanan çiftin kardan kapanan yolu, çığ riskinin ortadan kalkması sonrası ulaşıma açılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel