Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek - Haberler

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Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek

AA - Recep Çelik - Güncel
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Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'te etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İlde öğle saatlerinde yoğunlaşan kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Siirt- Kurtalan kara yolunun Yağmurtepe mevkisindeki rampada bazı araçlar mahsur kalınca sürücülerin yardımına trafik ekipleri ve vatandaşlar yetişti.

Bölgede görev yapan İl Trafik Bölge Müdürlüğü Denetleme Şubesi ekipleri vatandaşlarla mahsur kalan araçları iterek kurtardı.

Karayolları 94. Şube Şefliği ve Siirt Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Recep Çelik - Güncel

Kurtalan, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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