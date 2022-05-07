Kardan kapanan Nemrut Krater Gölü'nün yolu bugün açılıyor

BİTLİS (AA) - Kar nedeniyle kapanan Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü yolunun, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla bugün açılması planlanıyor.

Kentin önemli turizm destinasyonu olan ve "yeryüzü cenneti" olarak bilinen krater göl, her yıl turizm sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kış mevsiminde genellikle kapalı bulunan krater gölü yolunda, mayıs ayında 6 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Yolun bugün ulaşıma açılmasıyla yerli ve yabancı turistler, ilkbahar güzelliği yaşanan krater gölünü ziyaret etmeye başlayacak.

"Akşama doğru yolu açacağız"

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere, 2021-2022 yılı kış sezonunda bugüne kadar 10 şantiyede 50 personel ve 75 iş makinesiyle yaklaşık 30 bin kilometreye yakın yol açtıklarını söyledi.

Bugüne kadar karla mücadeleye 700 bin litre yakıt harcadıklarını ifade eden Aşit, şunları kaydetti:

"Nemrut Krater Gölü yolunu dünden beridir açmaya çalışıyoruz. Dün hava şartlarından dolayı çalışmalara ara vermiştik. Akşama doğru krater gölüne ulaşarak yolu halkımızın ve turizmin hizmetine açacağız. Yolun tamamında kar bulunmuyor. Yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığı var. Devletimiz var olsun. Arkadaşlarımızla 7/24 halkımızın hizmetindeyiz. Karla mücadelede gecesini gündüzüne katan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir sezon geçirdik. Bugün de karla mücadelenin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü'nün yolunu açacağız."